La Swiatek non si ferma più: trionfa a Miami, Osaka ko in due set

MIAMI (Stati Uniti) - Iga Swiatek è la regina di Miami: la 20enne polacca, che da lunedì sarà la nuova leader del ranking femminile, ha trionfato nell'Open statunitense, terzo Wta 1000 stagionale (combined con il secondo Atp Masters 1000 del 2022), dotato di un montepremi pari a 8.369.455 dollari (7.575.193,72 euro al cambio odierno), che si sta disputando sui campi in cemento della Florida. La numero 2 del tabellone, pronta a raccogliere il testimone di Ashleigh Barty, non lascia scampo in finale a Naomi Osaka, con l'ex prima della classe della classifica Wta (ora numero 77) sconfitta per 6-4, 6-0 in appena un'ora e 19 minuti di gioco. La Swiatek vince così il 17° incontro di fila e conquista il sesto titolo della carriera nel circuito maggiore, il terzo stagionale dopo aver trionfato negli altri due "1000" di questo 2022 disputati a Doha e Indian Wells. È diventata inoltre la quarta a completare il 'Sunshine Double', ovvero la doppietta Indian Wells-Miami, dopo Steffi Graf (due volte), Kim Clijsters e Victoria Azarenka. Ma è la prima ad avercela fatta prima di compiere 21 anni. Nessuna aveva mai vinto i primo tre WTA 1000 della stagione, solo Serena Williams (2013 - Miami, Madrid, Roma, Toronto) e Caroline Wozniacki (2010 - Montréal, Tokyo, Pechino) ne avevano vinti tre di fila in uno stesso anno.