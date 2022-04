Ranking Atp, Alcaraz scavalca Sinner

Continua la scalata di Carlos Alcaraz nella classifica ATP. Grazie alla vittoria di domenica 3 aprile nel torneo Masters 1000 di Miami lo spagnolo avanza di cinque posizioni, diventando il n.11 del mondo, una posizione sopra Jannik Sinner che scende di una. Colui che, a 18 anni, è ormai da tutti indicato come il nuovo Rafael Nadal è quindi ad un passo dalla Top 10, visto che è a soli 29 punti dal n.10, il britannico Cameron Norrie, che guadagna due posizioni. Novak Djokovic mantiene il numero 1 del mondo con un piccolo margine sul secondo classificato Daniil Medvedev (10 punti), che sarà assente dai campi per uno o due mesi per curare un'ernia. Scende dal podio Nadal. Infortunato a una costola, è stato scavalcato dal tedesco Alexander Zverev, giunto ai quarti a Miami. Il norvegese Casper Ruud, finalista in Florida, guadagna una posizione per salire al 7° posto, alle spalle di Matteo Berrettini.