Incredibile sul campo da tennis: schiaffo all'avversario a fine partita!

Dal palco degli Oscar ad un campo da tennis ad Accra , lo schiaffo torna protagonista dove meno lo si aspetta. Nel secondo caso, ancora una volta sono i social a dare risonanza globale ad un episodio piccolo, ma disturbante, avvenuto tra due ragazzi al termine di una partita Under 18 in Ghana . Un breve video mostra uno dei due, il francese Michael Kouame , che aspetta a rete il vincitore del match, il ghanese Rafael Nii Ankrah , e mentre gli stringe la mano gli assesta con l'altra un ceffone, che nel sonoro si sente distintamente, insieme alle reazioni sorprese dello scarso pubblico presente. Ancora non è chiaro cosa abbia indotto il 15enne Kouame, n.606 dell' ITF Junior Ranking , a reagire così alla sconfitta.

Il commento di Patrick McEnroe

Il suo gesto inevitabilmente porterà a delle sanzioni, ma intanto il francese è già additato come un esempio da non seguire nello sport e sempre sui social ci sono state reazioni anche di rilievo, come quella dell'ex tennista Patrick McEnroe, fratello di John: "Eravate convinti che la mancanza di interventi decisi da parte di AtpTour in certe situazioni non contasse nulla? Pensateci bene", ha commentato lo statunitense. Un riferimento alle sanzioni, giudicate troppo leggere, prese nei confronti di Alexander Zverev e Nick Kyrgios dopo gli episodi spiacevoli che hanno visto protagonista il tedesco al torneo di Acapulco e l'australiano a quelli di Indian Wells e Miami.