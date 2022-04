Atp Marrakech, Travaglia e Cecchinato out al primo turno

Solo Lorenzo Musetti va avanti. Disco rosso al primo turno per Stefano Travaglia al "Grand Prix Hassan II", Atp 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro sulla terra rossa di Marrakech, in Marocco. Il 30enne di Ascoli Piceno, numero 112 Atp e in tabellone come "alternate", è stato sconfitto per 6-0 6-4 dallo slovacco Alex Molcan, numero 65 del ranking. Finisce al primo turno anche l'avventura di Marco Cecchinato: il 29enne palermitano, numero 97 del mondo, è stato sconfitto per 7-5 7-6(1) dallo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 79 del ranking.