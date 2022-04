Atp Houston: Kyrgios, Garin e Tiafoe superano il primo turno

HOUSTON - Cristian Garin, Frances Tiafoe e Nick Kyrgios hanno superato il primo turno del "Fayez Sarofim&Co US Men's Clay Court Championship", Atp 250 in corso sui campi in terra rossa di Houston, nel Texas, con un montepremi di 594.950 dollari. Il cileno, testa di serie numero 5, ha faticato superando Jack Sock in rimonta. (4-6 6-3 7-5). In tabellone con una wild-card, Kyrgios supera Mackenzie McDonald in rimonta per 4-6 6-3 6-4. Tutto facile invece per Tiafoe, sesto favorito del seeding, che rifila un doppio 6-4 a Marcos Giron.