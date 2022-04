Tennis, schiaffo all'avversario: il giovane francese si scusa

ACCRA (GHANA) - "Mi rammarico sinceramente delle mie azioni". Sono le parole del giovane tennista francese Michael Kouame che si è scusato pubblicamente per aver schiaffeggiato l'avversario al termine di un incontro valido per il torneo under 18 di Grado 5 ad Accra, Ghana. Il tennista under18 e n.606 dell'Itf Junior Ranking era stato sconfitto dal 16enne ghanese Raphael Nii Ankrah. Alla fine del match, dopo averlo atteso a rete, il francese gli ha stretto la mano destra per poi tirargli uno schiaffo con la sinistra: "L'ho colpito dopo una partita estremamente frustrante e intensa. Nel corso della partita, sono stato ripetutamente insultato verbalmente da un gran numero di persone tra il pubblico, inclusi insulti a mia madre. Tuttavia, ciò non giustifica il mio il comportamento", ha dichiarato Kouame tramite i social, aggiungendo che accetterà tutte le sanzioni che verranno decise per il suo gesto.