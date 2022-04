Torneo Houston, Kyrgios sconfigge Paul e approda ai quarti

HOUSTON - Nick Kyrgios approda ai quarti di finale del "Fayez Sarofim&Co US Men's Clay Court Championship", Atp 250 da circa 600'000 euro, in corso sui campi in terra rossa di Houston, nel Texas. L'australiano si è imposto sull'americano Tommy Paul, settima testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-2. Kyrgios sfiderà Michael Mmoh che nel derby tra tennisti di casa ha regolato Sam Querrey con il punteggio di 6-2, 6-4.