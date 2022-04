Tsonga dice basta: "L'ultimo Roland Garros e mi ritiro"

PARIGI (FRANCIA) - Jo-Wilfried Tsonga ha annunciato che dopo il Roland Garros lascerà il tennis giocato. "E' con grande emozione che annuncio la mia decisione di interrompere la mia carriera professionale al prossimo Open di Francia. Tanti momenti incredibili, tanta gioia condivisa con un pubblico che mi ha dato molto. Spero di vivere gli ultimi brividi da tennista con tutti voi" ha scritto il francese sui social. In un video su YouTube, Tsonga ha aggiunto: "Spero di presentarmi in forma e di poter essere quello che sono sempre stato in questo torneo. Mi sono sempre posto obiettivi alti per cercare di ottenere quello che potevo. Il Roland Garros sarà l'occasione per farlo un'ultima volta".