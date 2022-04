Oeiras Open 2, Giannessi approda ai quarti di finale

Alessandro Giannessi soffre, ma centra l'ingresso nei quarti di finale dell'"Oeiras Open 2", secondo torneo Challenger Atp consecutivo, dotato di un montepremi di 45.730 euro, di scena sulla terra battuta di Oeiras, in Portogallo. Il 31enne di La Spezia, numero 178 del ranking e quinto favorito del seeding, semifinalista la settimana scorsa sempre ad Oeiras, ha sconfitto al secondo turno l'ungherese Fabian Marozsan, numero 337 della classifica mondiale e proveniente dalle qualificazioni: 5-7 7-6(4) 6-4 il punteggio con cui, dopo due ore e tre quarti di lotta, si è imposto il tennista ligure, che nella prima frazione ha mancato 7 set-point sul 5-3 in suo favore, con l'avversario al servizio. Prossimo avversario per Giannessi sarà venerdì 8 aprile l'australiano Christopher O'Connell, numero 153 del ranking e quarta testa di serie, sconfitto dallo spezzino nell'unico precedente, al primo turno del challenger di San Benedetto del Tronto nel 2019.