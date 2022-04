Aryna Sabalenka e Jessica Pegula si fermano agli ottavi del "Credit One Charleston Open", Wta 500 con un montepremi di 565.530 dollari sulla terra verde di Charleston, in South Carolina. La bielorussa, numero uno del tabellone, si è fatta rimontare per 3-6 6-4 6-3 da Amanda Anisimova (n.15) mentre la Pegula, sesta testa di serie, è stata sconfitta nel derby statunitense con Coco Vandeweghe per 6-4 3-6 6-4.