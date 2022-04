Houston, Opelka contro Kyrgios in semifinale. Garin sfida Isner

HOUSTON (STATI UNITI) - Lo statunitense Reilly Opelka, testa di serie numero 3, giocherà in semifinale contro Nick Kyrgios dopo aver battuto 6-3, 7-5 l'olandese Gijs Brouwer. L'australiano, invece, non è sceso in campo a causa del forfait dell'americano Michael Mmoh. Nell'altra semifinale del "Fayez Sarofim&Co US Men's Clay Court Championship", Atp 250 da 594.950 dollari, in corso sui campi in terra rossa di Houston, nel Texas si sfidano il cileno Cristian Garin (5), che ha battuto il numero 2 del tabellone Taylor Fritz 6-2, 6-7(5), 6-3, e lo statunitense John Isner, quarta testa di serie, che si è imposto sul connazionale Frances Tiafoe (6) con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-3.