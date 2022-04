Semifinali Charleston: Bencic-Alexandrova e Jabeur-Anisimova

CHARLESTON (STATI UNITI D'AMERICA)- È completo il quadro delle semifinali del "Credit One Charleston Open", Wta 500 con un montepremi di 565.530 dollari che si sta disputando sulla terra verde di Charleston, in South Carolina. La svizzera Belinda Bencic ha superato ai quarti la spagnola Paula Badosa in tre set con il punteggio di 2-6, 7-6(2), 6-4 e se la vedrà contro la russa Ekaterina Alexandrova che si è sbarazzato abbastanza agevolmente della polacca Magda Linette (6-0, 6-2). L'altra semifinale, invece, vedrà contro la tunisina Ons Jabeur, quarta testa di serie, che ha regolato 6-3, 6-2 l'ucraina Anhelina Kalinina, contro la statunitense Amanda Anisimova, che si è aggiudicata il derby contro la connazionale Coco Vandeweghe (6-1, 6-2).