Torneo Marrakech, Vavassori sconfitto in finale nel doppio

ROMA - Niente da fare per il duo Jan Zielinski-Andrea Vavassori. La coppia è stata battuta nella finale di doppio nel "Grand Prix Hassan II", ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro in dirittura d'arrivo sulla terra rossa di Marrakech, in Marocco. Il 26enne piemontese, n.74 del ranking mondiale di specialità, e il polacco n.71 ATP in doppio, non sono infatti riusciti a conquistare il titolo, cedendo nel match clou per 6-1 7-5 al brasiliano Rafael Matos, n.68 della classifica di specialità, e allo spagnolo David Vega Hernandez, n.86 ATP in doppio.