Ranking Atp, top 10 invariata: comanda Djokovic, Berrettini sesto

Non presenta variazioni la top ten del circuito maschile dopo la prima settimana di tornei su terra e in attesa del Masters 1000 di Monte-Carlo, il terzo stagionale. Si mantiene dunque in vetta Novak Djokovic, per quella che è la 365esima settimana complessiva da numero uno del serbo (record all-time), con appena 10 punti di margine sul russo Daniil Medvedev, rimasto sul trono solo tre settimane da fine febbraio quando aveva interrotto dopo 18 anni e spiccioli il dominio dei Fab Four. Sul terzo gradino del podio c'è il tedesco Alexander Zverev, che precede lo spagnolo Rafael Nadal (allunga la striscia record a 864 settimane consecutive in top ten), con in quinta posizione il greco Stefanos Tsitsipas. Matteo Berrettini conserva il sesto posto, con 565 punti di margine sul norvegese Casper Ruud. Quindi a seguire il russo Andrey Rublev e il Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime, con a chiudere l'elite mondiale il britannico Cameron Norrie. È stabile al 12° posto anche Jannik Sinner, a 386 punti di distanza dal britannico Norrie.