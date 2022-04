Atp Montecarlo, per Wawrinka rientro con una sconfitta

MONTE CARLO (MONACO) - Stan Wawrinka è tornato ma ha solo sfiorato il successo nel primo turno dell' Atp di Montecarlo (terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.415.410 di euro). Di nuovo in campo nel circuito Atp dopo 13 mesi e due interventi chirurgici al piede sinistro, sulla terra rossa del Country Club il 37enne svizzero (scivolato al n. 236 del ranking e in tabellone grazie a una ' wild-card ') ha vinto il primo set ma poi si è dovuto arrendere al 24enne kazako Alexander Bublik (n. 37 del mondo), che l'ha spuntata in tre set (3-6, 7-5, 6-2).

'Doppietta' argentina

Da registrare poi una 'doppietta' argentina: il 29enne Diego Sebastian Schwartzman (n. 16) ha battuto il 25enne russo Karen Khachanov (n. 24) in tre set (6-4, 3-6, 6-4), mentre il 31enne Federico Delbonis (n. 34) si è sbarazzato del 24enne spagnolo Jaume Munar (n. 78). Ko anche l'altro iberico Bernabe Zapata Miralles (25enni n. 123 Atp) che ha ceduto in due set al 23enne australiano Alex De Minaur (n. 25), mentre il più esperto connazionale Albert Ramos-Vinolas (34 anni, n. 33) ha avuto la meglio sul 25enne olandese Tallon Griekspoor (n. 56). Debutto vincente poi per il 21enne statunitense Sebastian Korda, n. 42 del mondo capace di superare in due set (7-5, 6-4) l'olandese Botic van de Zandschulp che lo precede di una posizione nel ranking. Korda ha salvato un set point sul servizio di van de Zandschulp sul 5-5 nel primo set e ha recuperato un break nel secondo set per poi staccare il pass dopo un'ora e 36 minuti di gioco.