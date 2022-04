Montecarlo: Sinner trema, poi vince contro Coric

Montecarlo, buona la prima per Fognini

La partita

Dopo un avvio difficile condito da 5 doppi falli ed un palla break salvata sul 2-3, Sinner mostra il suo killer instinct. Sul 3-3 Coric sbaglia tutto il tutto di servizio, lo perde a 15 con l'altoatesino che si esalta: parziale di 11 punti ad 1 per volare sul 5-3 e poi 2° break per chiudere il primo set sul 6-3 dopo 49 minuti. Nella seconda frazione l'azzurro soffre di un problema muscolare all'addome tanto da chiamare l'intervento del trainer con il punteggio che recita 5-2 in favore del croato. Sinner decide di continuare ma il set va a Coric per 6-2 dopo 55'. L'inizio di 3° set vede Sinner salvare subito una palla break e proprio da quel salvataggio l'azzurro si rianima e piazza un break di 11-0 per volare sul 3-0! Sinner ha anche 3 match-point sul 5-2, Coric li salva ma al game successivo il numero 12 del mondo chiude i giochi.