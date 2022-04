Internazionali, 9 dei primi 10 al mondo nella entry list: c'è Nadal

ROMA - Nove dei dieci migliori giocatori al mondo sono annunciati nel tabellone degli Internazionali Bnl d'Italia 2022. L'unico che salterà l'evento sarà Matteo Berrettini a causa dell'infortunio alla mano. Il torneo, che prenderà il via il 9 maggio e si concluderà il 15, vede infatti nell'entry list il numero 1 del mondo Novak Djokovic, il numero 2 Daniil Medvedev che si è operato a inizio del mese per un ernia, il numero 3 Alexander Zverev, il numero 4 Rafa Nadal. Jannik Sinner, numero 12 ATP, Lorenzo Sonego, numero 26, e Fabio Fognini, numero 32, sono gli azzurri ammessi direttamente in tabellone. Il cut-off del tabellone a 56 posti è al n.42.