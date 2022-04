Clamoroso Djokovic, eliminato a Montecarlo: ko con Davidovich

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Clamorosa eliminazione per Novak Djokovic, che esce sconfitto contro Davidovich Fokina in tre set ai sedicesimi di finale dell'Atp di Montecarlo (terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.415.410 di euro). Lo spagnolo (primo qualificato agli ottavi del torneo) ha battuto il serbo 2-1 (6-3, 6-7, 6-1) in 2 ore e 54 minuti, dominando gran parte della gara di fronte a Nole (molto nervoso nel finale), che ha pagato la lunga inattività.