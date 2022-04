Internazionali, entry list donne: iscritte le prime 20 del ranking

ROMA - Pubblicata l'entry list degli Internazionali d'Italia 2022 per quanto riguarda il torneo di singolare femminile. Il torneo, che prenderà il via il 9 maggio e si concluderà il 15, vede iscritte tutte le prime venti giocatrici del mondo, guidate dalla nuova numero 1 e campionessa in carica Iga Swiatek. L'anno scorso proprio grazie al trionfo di Roma, dopo il primo doppio 6-0 di sempre nella storia delle finali al Foro Italico, la polacca entrava per la prima volta fra le prime dieci nel ranking WTA. Il cut-off del main draw a 56 posti è al n.40. L'ultima ammessa direttamente, senza passare attraverso le qualificazioni, è la russa Ekaterina Alexandrova.