Errani si ferma per infortunio: "Mi devo operare al gomito"

Reduce dal secondo turno a Bogotà, Sara Errani si ferma per infortunio. La 34enne di Massa Lombarda, numero 160 della classifica mondiale, ha fatto sapere via Instagram che dovrà operarsi: "Dopo due settimane difficili con molto dolore, a Madrid mi sottoporrò a un intervento chirurgico al gomito. Tramite artroscopia dovrò rimuovere alcuni frammenti ossei dall'articolazione che impedivano la normale mobilità del braccio. Vi terrò aggiornati e spero di tornare presto in campo", fa sapere la Errani. L'intervento è fissato per oggi, mercoledì 13 aprile.