Atp Montecarlo, Musetti vola agli ottavi: battuto Auger-Aliassime

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Impresa di Lorenzo Musetti che raggiunge gli ottavi di finali del torneo di Montecarlo sconfiggendo Auger-Aliassime in due set per 6-2, 7-6 (7-2). Il tennista azzzurro domina e vince il primo set per 6-2 in meno di 40' contro il candese, numero 9 del ranking mondiale e sesta testa di serie del seeding. Nel secondo set Auger-Aliassime prova a rimontare ma Musetti lo riprende fino al tie-break decisivo, vinto poi per 7-2. Dopo le eliminazioni di Fabio Fognini, eliminato dal greco Tsitsipas, e di Lorenzo Sonego, out contro Djere, sono dunque due gli italiani che avanzano agli ottavi, con Musetti e Sinner.