Montecarlo, Zverev e Tsitsipas ok. Sorpresa Dimitrov, derby a Fritz

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Gli ottavi di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.415.410 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco, si aprono con una sorpresa: il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 28 al Mondo, sorprende il norvegese Casper Ruud, numero 7 del Ranking ATP, regolato in due set (6-3, 7-5). Nell'altro match "mattutino" è Taylor Fritz, numero 13 del seeding, ad aggiudicarsi il derby a stelle e strisce con Sebastian Korda, numero 36, che ieri aveva eliminato il golden boy Alcaraz, 7-6, 7-5. Il greco Tsitsipas si scrolla di dosso un coriaceo Djere, piegato 7-5, 7-6 e sfiderà Schwartzman, che ha battuto in rimonta Lorenzo Musetti, mentre Alexander Zverev si sbarazza 6-2, 7-5 di Carreno Busta e si contenderà un posto in semifinale con il nostro Jannik Sinner, che ha superato in rimonta Andrey Rublev, numero 8 del seeding.