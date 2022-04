Atp Barcellona, Moroni ad un passo dal main draw

Ottimo esordio per Gian Marco Moroni nelle qualificazioni del "Barcelona Open Banc Sabadell", ATP 500 dotato di un montepremi di 2.681.825 . Sui campi in terra battuta del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il 23enne romano, n.180 del ranking, ha liquidato per 6-3 6-1, in un'ora e mezza di gioco, il francese Pierre-Hugues Herbert, n.136 ATP e nona testa di serie delle qualificazioni.