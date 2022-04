Montecarlo è ancora di Tsitsipas!

ROMA - Dopo la vittoria dello scorso anno, Stefanos Tsitsipas conferma il titolo di Montecarlo battendo in due set lo spagnolo Davidovich-Fokina. 6-3 7-6 (7-3) i due set in un'ora e trentasei minuti di gioco. Per il greco, che ribadisce la sua potenzialità sulla terra rossa, il trionfo dopo aver schiantato Zverev (che aveva battuto Sinner) in semifinale e aver eliminato anche Schwartzman nei quarti. Montecarlo era il terzo Masters 1000 stagionale ed aveva un montepremi di quasi cinque milioni e mezzo di euro.