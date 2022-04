Barcellona, Musetti liquida Baez in due set: al 2° turno sfiderà Evans

BARCELLONA (Spagna) - Esordio positivo per Lorenzo Musetti sul campo intitolato a Rafa Nadal nel "Barcelona Open Banc Sabadell", Atp 500 dotato di un montepremi pari a 2.681.825 euro che si disputa sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo del capoluogo della Catalogna, contro l'argentino Sebastian Baez, 60° al mondo. L'azzurro, da oggi 66° nel ranking Atp, ha avuto la meglio in due set, vinti entrambi con il punteggio di 7-5 in un'ora e 50 minuti di gioco, riscattando così il ko nell'unico confronto diretto tra i due, alle ultime Next Gen ATP Finals a Milano, ed accedendo al secondo turno del torneo spagnolo su terra rossa. Il 20enne toscano ha cominciato cedendo la battuta nel game d'apertura, trovandosi così ad inseguire il rivale (0-2). Nel quarto gioco un doppio fallo e un paio di errori di Baez hanno fruttato tre chance di contro-break all'italiano, pronto a convertire la prima con un rovescio lungolinea vincente per il 2-2, seguito poi dal sorpasso (propiziato anche da una striscia di 11 punti di fila). Nei sedicesimi se la vedrà con il britannico Daniel Evans, 36ª forza del ranking e 12ª del seeding. Musetti si è aggiudicato l'unico precedente contro il 31enne di Birmingham, disputato lo scorso anno negli ottavi di finale a Cagliari.