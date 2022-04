Ranking Wta, Swiatek al comando. Leadership Italia alla Giorgi

Iga Swiatek resta al comando del ranking Wta, mentre alle sue spalle restano stabili la ceca Krejcikova e la spagnola Badosa. In quarta posizione risale la bielorussa Sabalenka davanti alla greca Sakkari, che mantiene la quinta piazza precedendo l'estone Anett Kontaveit. Pliskova settima, Collins ottava. L'unica variazione della top ten è lo scambio di posizioni tra la "maestra" Muguruza, ora nona davanti alla tunisina Ons Jabeur, che scivola in decima posizione. Mantiene la leadership azzurra Camila Giorgi, stabile al numero 30, a precedere Jasmine Paolini, entrata per la prima volta in top 50 a gennaio, che avanza due gradini ed è al numero 46.