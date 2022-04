Atp Barcellona, Sonego asfalta Ymer e vola agli ottavi

BARCELLONA (Spagna) - Splendido debutto per Lorenzo Sonego all'Atp di Barcellona. Il giovane piemontese non lascia scampo allo svedese Elias Ymer, numero 135 del Ranking Atp, e vola agli ottavi di finale, dove troverà il vincente della sfida tra Carreno Busta e Zapata Miralles.