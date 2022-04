Wta Istanbul, finisce al primo turno l’avventura di Trevisan

Martina Trevisan è uscita subito di scena nel "TEB BNP Paribas Tennis", torneo Wta 250 con un montepremi di 239.477 dollari sulla terra rossa di Istanbul, in Turchia. La 28enne mancina di Firenze, n.80 del ranking, reduce dalla sfida vittoriosa contro la Francia di Billie Jean King Cup ad Alghero, ha ceduto per 7-6(6) 7-5, dopo una battaglia di quasi due ore e un quarto, alla spagnola Nuria Parrizas Diaz, n.54 Wta. L'azzurra può recriminare per due set-point non sfruttati nel tie-break del primo parziale e per un altro non convertito nel decimo gioco della seconda frazione.