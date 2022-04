"Wimbledon, pronto l'annuncio: esclusi russi e bielorussi"

LONDRA (INGHILTERRA) - Non ci saranno tennisti russi e bielorussi a Wimbledon. Come riporta il Daily Mail, il comitato organizzatore dell'All England Club sembra intenzionato a confermare il divieto di tutti i giocatori dalla Russia e dalla Bielorussia. La decisione è arrivata prima della conferenza stampa del torneo programmata la prossima settimana. Ai tennisti di Russia e Bielorussia sarà vietato di partecipare allo slam inglese in programma quest’estate. Fino a questo momento, i tennisti russi e bielorussi hanno potuto giocare nelle competizioni ATP, WTA e ITF purché sotto bandiera neutra. Wimbledon, però, è un torneo indipendente e organizzato dall’All England Club: il comitato organizzatore ha infatti la possibilità di decidere di mettere al bando i giocatori dei due paesi senza rischio di ripercussioni legali.