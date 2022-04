Wimbledon, Panatta: "Russi esclusi? Che stupidaggine"

ROMA - Anche Adriano Panatta si aggiunge al coro dei contrari alla decisione di escludere i tennisti russi dal torneo di Wimbledon. Intervenendo su Radio1, il grande ex-tennista ha così espresso la sua perplessità: "La trovo una stupidaggine. Tra l'altro Medvedev e Rublev mi pare abbiano già dissentito da quanto sta facendo il loro paese. Sono due atleti che fanno i tennisti di lavoro. Un ingegnere russo che vive a Londra allora non dovrobbe più lavorare? E' un'ipocrisia totale. Ma oggi non andrei a giocare in Russia in Coppa Davis, è una nazione in guerra".