Atp Barcellona, vince la pioggia: rinviati i match di Musetti e Sonego

Atp Barcellona: 'live', risultati e programma

Dimitrov agli ottavi

Rinviati anche gli altri match tranne l'unico giocato oggi - quello vinto da Grigor Dimitrov in tre set contro l'argentino Federico Coria (4-6, 6-3, 6-4), con il bulgaro che approda agli ottavi - e quello tra il numero 1 del tabellone Stefanos Tsitsipas e il bielorusso Ilya Ivashka, interrotto per pioggia durante il primo set con il punteggio di 5-1 in favore del greco (che in caso di successo sfiderà proprio Dimitrov agli ottavi).