Atp Belgrado, Djokovic in semifinale: sfiderà Khachanov

BELGRADO (SERBIA) - Il 'padrone di casa' Novak Djokovic avanza nel torneo ATP 250 di Belgrado , ma il serbo numero 1 del mondo ha ancora una volta concesso un set al suo avversario, il connazionale Miomir Kecmanovic (n. 38) battuto con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3. "Kecmanovic era molto solido , si muoveva bene ma in generale mi sentivo meglio di ieri - ha detto Djokovic dopo l'incontro, che è durato quasi due ore e mezza -. Mi ha aiutato un po' commettendo qualche errore verso la fine del secondo set e mi ha permesso di rientrare in partita. Dopo di che è stata tutta un'altra storia ".

Ora la sfida a Khachanov

Nel turno precedente il 34enne Djokovic aveva dovuto lottare per superare un altro suo connazionale, Lazlo Djere (n. 50) battuto in rimonta dopon quasi tre ore e mezza di gioco. 'Nole' affronterà ora per un posto in finale il russo Karen Khachanov (n.26) che ha invece eliminato il brasiliano Thiago Monteiro (7-5, 6-4), proveniente dalle qualificazioni.