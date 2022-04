Belgrado, Fognini sfida Otte: in palio c'è la semifinale

BELGRADO - Fabio Fognini torna in campo oggi nei quarti di finale del "Serbia Open", ATP 250 con un montepremi di 534.555 euro in corso sulla terra rossa del Novak Tennis Center (l'impianto dove si allena regolarmente il numero uno del mondo) di Belgrado. Il tennista 34enne orginiario di Arma di Taggia giocherà quest'oggi contro il tedesco Oscar Otte, numero 67 della classifica Atp: in palio c'è un posto in semifinale. Nei quarti Fognini ha avuto la meglio sullo sloveno Bedene, mentre lo sfidante ha eliminato Karatsev.