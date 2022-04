Belgrado, Fognini batte Otte e approda in semifinale

MILANO - Fabio Fognini approda alle semifinali del 'Serbia Open', ATP 250 con un montepremi di 534.555 euro in corso sulla terra rossa del Novak Tennis Center (l'impianto dove si allena regolarmente il numero uno del mondo) di Belgrado. Il 34enne italiano, scivolato al n.62 del ranking e sesto favorito del seeding, ha battuto nei quarti il tedesco Oscar Otte, n.67 Atp, in due set con il punteggio di 7-5, 6-4. In semifinale Fognini attende il vincente del match tra il russo Andrey Rublev, n.8 Atp e secondo favorito del seeding, e il giapponese Taro Daniel.