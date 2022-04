MILANO - Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime si qualificano per i quarti di finale del 'Barcelona Open Banc Sabadell', ATP 500 dotato di un montepremi di 2.681.825 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Il norvegese Ruud (2) ha battuto il finlandese Emil Ruusuvuori per 6-2, 6-2. Il canadese Auger-Aliassime (3) ha invece sconfitto l'americano Frances Tiafoe (13) per 7-5, 6-4.