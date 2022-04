Atp Barcellona, la finale è Alcaraz contro Carreno Busta

Carlos Alcaraz ha mille vite e risorse inattese. Nelle maratone si esalta, e l'ha dimostrato anche a Barcellona. Spalle al muro, a un punto dalla sconfitta, ha saputo rialzarsi contro il miglior Alex De Minaur visto all'opera su terra battuta nella semifinale thrilling dell'ATP 500 di Barcellona. E ha centrato così la terza finale stagionale. Il teenager che entrerà in Top 10 ha sconfitto l'australiano 6-7(4), 7-6(4), 6-4 dopo tre ore e 40 minuti di partita in cui ha salvato due match point. Il primo con uno dei punti più spettacolari di tutto l'incontro. Sfiderà in finale il connazionale Pablo Carreno Busta che ha battuto 6-3, 6-4 Diego Schwartzman. L'argentino in stagione ha vinto più partite di tutti sulla terra battuta (15) e nel torneo prima della sfida vantava il primato per numero di break ottenuti.