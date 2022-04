Alcaraz trionfa a Barcellona: Carreno Busta ko in due set

Barcellona (Spagna) - Un imperioso Carlos Alcaraz trionfa nell'ATP500 di Barcellona regolando il connazionale Carreno Busta in due set, con il punteggio di 6-3, 6-2. Il golden boy di El Palmar, che entrerà in Top 10, non lascia scampo al valenciano, che aveva eliminato Sonego, prima di liquidare in semifinale Schwartzman, già "giustiziere" di Musetti.