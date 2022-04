Wta: Raducanu cambia coach, tra i papabili anche Piatti

Ci potrebbe essere il tecnico azzurro Riccardo Piatti nel futuro di Emma Raducanu, la 19enne britannica vincitrice dell'Us Open 2021 che ha appena deciso di interrompere la sua collaborazione con il tedesco Torben Beltz, dopo soli cinque mesi, spiegando sui social di aver bisogno di un "nuovo modello di allenamento". Salita ieri per la prima volta al n.11 della classifica Wta, Raducanu si prepara per il primo masters 1000 stagionale femminile, quello di Madrid, con il supporto del capo allenatore del settore femminile della federazione britannica, Iain Bates. Beltz era il terzo coach assunto da Raducanu in meno di un anno: dopo Wimbledon, infatti, Andrew Richardson aveva sostituito Nigel Sears ma il suo contratto non era stato rinnovato nonostante lo strepitoso successo agli US Open. Tra i possibili prossimi pretendenti ci sarebbe anche l'ex coach di Jannik Sinner, nella cui accademia la Raducanu si è allenata prima di cominciare la stagione sulla terra battuta all'inizio di aprile.