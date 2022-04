Sorteggi Coppa Davis 2022: Italia con Croazia, Argentina e Svezia

Ha avuto luogo a Malaga, in Spagna, il sorteggio della prima fase delle Finali di Coppa Davis 2022. L'Italia, inserita in seconda fascia, farà parte del Gruppo A con Croazia, Argentina e Svezia. Gli azzurri di capitan Filippo Volandri saranno impegnati all'Unipol Arena di Bologna dal 14 al 18 settembre.