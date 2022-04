Wimbledon, via libera per Djokovic: no alla vaccinazione obbligatoria

LONDRA (INGHILTERRA) - Novak Djokovic potrà regolarmente disputare la prossima edizione del torneo di Wimbledon nonostante non si sia vaccinato contro il Covid-19. Sally Bolton, ad dell'All England Club il cui briefing annuale si è svolto oggi, ha infatti dichiarato che la vaccinazione non sarà considerata un requisito indispensabile ai fini della partecipazione al torneo. "Sebbene sia incoraggiata" la vaccinazione "non sarà una condizione per competere", ha chiarito Bolton.