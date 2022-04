Roger Federer scalda i motori: iscritto la torneo di Basilea

BASILEA (Svizzera) - Roger Federer tornerà in campo nel 2022 ma non prima di ottobre. Infatti, confermato anche da parte degli organizzatori, la leggenda del tennis si è iscritto all'Atp 500 di Basilea in scena dal 25 ottobre: "Si è ufficialmente iscritto e comparirà nell'entry list con il ranking protetto di numero 9 del mondo e disputerà il suo match d'esordio il 25 ottobre". Sarà il primo torneo ATP che vedrà in campo il 20 volte campione Slam dalla sconfitta contro Hubert Hurkacz nei quarti di finale a Wimbledon del 2021, considerato che il torneo non si è disputato nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia, Federer si ripresenta da campione in carica nel più importante torneo svizzero in calendario. Nelle ultime settimane, via social, Federer sta tenendo aggiornati i suoi tifosi e gli appassionati sul suo recupero dopo la terza operazione al ginocchio.