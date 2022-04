Wta Madrid, infortunio per Swiatek: costretta al forfait

La numero 1 del mondo Iga Swiatek si è ritirata dall'Open di Madrid a causa di un dolore al braccio. Swiatek ha vinto quattro titoli consecutivi e sarebbe stata la prima testa di serie nel sorteggio per il torneo sulla terra battuta che avrà luogo nella capitale di Spagna fino a sabato 7 maggio 2022. "È ora di prendermi cura del mio braccio affaticato dal Miami Open e non ho avuto la possibilità di gestirlo correttamente", ha dichiarato. La ventenne polacca ha aggiunto che ha bisogno di "una pausa per curare bene il mio braccio".