Federer, Basilea per rinascere: a 10 mesi dallo stop punta un torneo ufficiale

Due sole sono le cose che contano in ogni liturgia che vuol dirsi tale: il tempo e la cornice. Il primo, Roger Federer aveva iniziato a riempirlo della sua assenza da quel 7 luglio dell’anno scorso, quando perse in tre set da Hubert Hurkacz ai quarti di Wimbledon, incassando un 6-0 finale. Un oltraggio per chi su quei prati era abituato a muoversi come nel giardino di casa. Un martirio per chi fino ad allora se n’era riempiti gli occhi. Chiuse dietro di sé le porte dell’All England Club, non pago di tanta agonia, Federer fece calare anche un sipario di incertezza su quelli che sarebbero stati i suoi programmi futuri. Annunciò, lo svizzero, di dover tornare sotto ai ferri. Era l’unica soluzione, disse, per poter provare a tornare in campo e darsi qualche possibilità di ripresa. Nove mesi dopo, è stato ancora lui ieri ad annunciare il suo ritorno in campo in un torneo ufficiale (quale non è la Laver Cup di settembre, che potrebbe vederlo in doppio con Nadal) il prossimo ottobre (dal 22 al 30) allo Swiss Indoor di Basilea , sua città natale. La cornice dove tutto iniziò e da dove sentiva che era giusto rimettersi in cammino. Come, per quanto, a che prezzo e con che risultati, è presto per dire.

Prospettive

I mesi trascorsi lontano dal circuito sono stati incerti. Aggiornamenti sulle sue condizioni non sono mancati: via le stampelle, le prime passeggiate, i primi palleggi contro un muro, poi con la moglie Mika, i carichi sempre più pesanti, gli scambi sempre più forti, fino all’annuncio di ieri. Un annuncio che in un attimo ha inghiottito tutte le tappe precedenti concentrando sul suo ritorno in campo le attenzioni di tutti gli appassionati. Che, come spesso accade quando atleti di prim’ordine restano fermi ai box per così tanto tempo, si ritrovano ora a dover scegliere con quale spirito accogliere la notizia: se con il beneficio del dubbio, o con la cieca fiducia che si riversa in ogni atto di fede. Per Dalibor Sirola, preparatore atletico del team Piatti, Roger Federer «appartiene alla categoria dei Michael Jordan, quella dei fuoriclasse, gente che conosce il gioco e per cui tutto è possibile». Non conoscendo esattamente la diagnosi, Sirola non si sbilancia: «E’ normale che a quarant’anni i tempi di recupero siano più lunghi rispetto a quelli di un venticinquenne, non si possono bruciare le tappe e correre rischi inutili». Tuttavia, per atleti come lui, il preparatore atletico ritiene che ci possano essere «possibilità di un ritorno in campo a un livello accettabile di agonismo e competitività».

Nole e Rafa

Il prossimo 8 agosto Roger Federer compirà 41 anni, e le recenti vicende di Novak Djokovic (35 anni tra un mese) e Rafa Nadal (36 il prossimo giugno), seppur distanti tra loro per risultati, insegnano quanto il tornare in campo a quell’età e dopo un prolungato stop condanni il fisico a una più lenta e faticosa ricerca della forma perduta, esponendolo a ricadute foriere di nuove assenze. Per il serbo, dopo la ripresa dell’attività sulla terra battuta, è arrivata la notizia del via libera per Wimbledon, torneo che ha chiuso le sue porte ai giocatori russi e bielorussi, ma che in materia di Covid si è uniformato alle leggi in vigore nel Paese, che non prevedono l’obbligo vaccinale per chi decida di entrarvi. Lo spagnolo, dopo la frattura intercostale rimediata a Miami lo scorso 20 marzo, ha annunciato ieri che a Madrid sarà della partita. Due fuoriclasse, Nole e Rafa, ma anche loro soggetti alla legge del tempo e della distanza che li separa oggi dalle loro versioni migliori. Alla fine ognuno ha la sua storia, ognuno il suo percorso. E se con il sudore e con l’orgoglio con cui i suoi rivali oggi vanno ricomponendo i primi pezzi di uno specchio in cui faticano sempre più a riconoscersi, non è detto che, se dettata da Roger Federer, la stessa lezione sortisca il medesimo effetto. La fatica è sorella del dolore e la bellezza di rado vi si accompagna. Se vuol giocare, Roger, giochi. Ma se ha deciso di tornare a casa per restarvi anziché per rimettersi in cammino, non lo dica ancora. Ché di attesa si nutre il mistero, e alla resurrezione non segue mai un addio.