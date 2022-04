Wta Madrid: Paolini out al primo turno, Giorgi affronta Pegula

Niente da fare per Jasmine Paolini nel primo turno del "Mutua Madrid Open", WTA 1000 dotato di un montepremi di 6.575.560 euro che si disputa sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.46 WTA, ha ceduto 7-6(8), 6-1, in un'ora e 22 minuti di gioco, alla tunisina Ons Jabeur, n.10 del ranking e 8 del seeding. In tabellone c'è Camila Giorgi che debutterà venerdì 29 aprile. La 30enne di Macerata, n.31 WTA, è stata sorteggiata al primo turno contro la statunitense Jessica Pegula, n.14 del ranking e 12 del seeding.