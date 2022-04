Torneo Monaco, il norvegese Ruud si ferma nei quarti di finale

MONACO DI BAVIERA - Casper Ruud si ferma nei quarti di finale del "BMW Open", Atp 250 da 534.555 euro che si disputa questa settimana sui campi in terra battuta dell'Iphitos Tennis Cluba Monaco di Baviera, in Germania. Il tennista norvegese, secondo favorito del tabellone, si è arreso per 7-5 6-1 a Botic Van de Zandschulp. L'olandese, testa di serie numero 8, se la vedrà per un posto in finale con il serbo Miomir Kecmanovic (7), che ha superato per 7-6(5) 6-2 il georgiano Nikoloz Basilashvili (4). Altri risultati dei quarti: Oscar Otte b. Alejandro Tabilo 6-1 7-6 Holger Rune b. Emil Ruusuvuori 6-0 6-2