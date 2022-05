No a russi e bielorussi a Wimbledon, Nadal: "È ingiusto"

Nessun tennista russo o bielorusso a Wimbledon, la decisione è già stata annunciata giorni fa. L'esclusione è ufficiale, ma non ha trovato d'accordo gli altri giocatori. Djokovic si è già espresso in merito, lo stesso ha fatto Nadal: "Molto ingiusta. Non possono fare molto loro, che colpa hanno per quanto sta succedendo, mi dispiace davvero per loro. Dico comunque che quanto succede nel nostro sport è irrilevante di fronte a così tante persone che muoiono e soffrono", ha detto il campione spagnolo a Madrid dove disputerà il Masters 1000 di casa. Lo Slam inglese si svolgerà dal 27 giugno e il 10 luglio e non vedrà quindi la partecipazione, tra gli altri, del n.2 del mondo Daniil Medvedev, Andrey Rublev (N.8) e Aryna Sabalenka (N.4).