Ranking Atp, Djokovic resta leader. Berrettini sesto

Nessuna variazione nella top ten del circuito maschile di inizio maggio 2022 aspettando i due Masters 1000 consecutivi di Madrid e Roma. Si mantiene dunque in vetta Novak Djokovic, per quella che è la 368esima settimana complessiva da numero uno del serbo (record all-time), sempre con 320 punti di margine sul russo Daniil Medvedev. Conferma sul terzo gradino del podio per il tedesco Alexander Zverev, a precedere lo spagnolo Rafa Nadal (per 866 settimane consecutive in top ten), con in quinta posizione il greco Stefanos Tsitsipas. Matteo Berrettini, entrato in top ten nel novembre 2019, conserva il sesto posto, vedendo ridursi ora a 385 i punti di margine sul norvegese Casper Ruud, a sua volta seguito molto da vicino dal russo Andrey Rublev (85 punti di distanza dallo scandinavo). Sono 207 i punti di vantaggio del moscovita dal lanciatissimo spagnolo Carlos Alcaraz, che giovedì 5 maggio compie 19 anni, con il Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime a chiudere l'elite mondiale. Per quanto riguarda gli altri italiani, è stabile al 12° posto anche Jannik Sinner, a 610 punti di distanza dal canadese Auger-Aliassime, mentre fa un passo indietro Lorenzo Sonego, al numero 28. Scende un gradino anche Fabio Fognini, ora al 51° posto, mentre perde due posizioni Lorenzo Musetti, adesso alla casella 63.