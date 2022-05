Panatta svela il retroscena dell'assalto ai tifosi a Barcellona

ROMA - Ospite al programma "Domenica In" la leggenda del tennis italiano Adriano Panatta ha raccontato cosa successe a Barcellona nel 1977 quando arrivò alle mani con i tifosi in tribuna. L'Italia era impegnata di Coppa Davis contro la Spagna quando, sul 3-1 per gli azzurri, Panata si offrì di giocare l'ininfluente ultimo match contro Javier Soler in quanto, si disse, Tonino Zugarelli non fosse pronto. Panatta scese in campo controvoglia commettendo molti errori gratuiti per concludere subito la partita e alla fine, preso di mira dai tifosi, perse la pazienza: "In quei tempi capitava. Insultarono la mia povera mamma, insultarono tutta la mia famiglia. Sputi. Ho buttato tutte le palle fuori perdendo in 8 minuti, tanto avevamo già vinto. Uno mi ha dato una cuscinata e così sono salito sugli spalti - aggiunge - Questo signore qui (Paolo Bertolucci) non venne ad aiutarmi, era in tribuna d'onore ad accudire le signore che svenivano. Ho dato un cazzotto fortissimo ad un italiano...mica gli potevo chiedere il passaporto”.