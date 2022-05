Atp Madrid, riecco Nadal: torna, vince e vola agli ottavi

MADRID (Spagna) - Rafa Nadal e Alexander Zverev qualificati agli ottavi di finale nel "Mutua Madrid Open" , quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.744.165 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Debutto positivo per il maiorchino , tornato in campo dopo la frattura da stress riportata a Indian Wells lo scorso marzo, e per il tedesco, testa di serie numero 2 del seeding. Zverev ha piegato il croato Marin Cilic per 4-6, 6-4, 6-4, mentre Nadal si è imposto per 6-1, 7-6 sul serbo Miomir Kecmanovic. Ora sulla strada di Rafa ci sarà Goffin , che ha eliminato van de Zandschulp, mentre Zverev sfiderà il nostro Lorenzo Musetti che ha eliminato l'americano Korda. Già qualificati agli ottavi anche Djokovic e il golden boy Alcaraz , questi gli altri risultati di giornata: Hurkacz supera Davidovich Fokina 6-4, 4-6, 7-6, Lajovic ha battuto a sorpresa Ruud 7-6, 2-6, 6-4, Norrie ha auto la meglio su Isner 6-4, 6-7, 6-4, Evans ha estromesso Bautista Agut 6-3, 5-7, 7-6, AugerAliassime ha demolito Garin 6-3, 6-0, Tstsipas , infine, non ha lasciato scampo a Pouille, regolato 6-3, 6-4.

Il quadro completo degli ottavi di finale

Nonostante la pioggia che ha portato a uno slittamento dei match, si è completato il secondo turno a Madrid: questo il quadro degli ottavi di finale: Djokovic vs Murray; Hurkacz vs Lajovic; Nadal vs Goffin; Norrie vs Alcaraz; Rublev vs Evans; Dimitrov vs Tsitsipas; AugerAliassime vs Sinner; Musetti vs Zverev.