Torneo Aix En Provence, niente quarti di finale per Caruso

ROMA - Niente qualificazione ai quarti di finale per Salvatore Caruso nell' "Open Pays d'Aix CEPAC", Challenger ATP dotato di 90.280 euro di montepremi di scena sui campi in terra di Aix-en-Provence, in Francia. Il 29enne siciliano di Avola, n.192 del ranking, dopo aver sconfitto all'esordio il 20enne francese Titouan Droguet, n.383 ATP, in gara con una wild card, ha ceduto 64 36 75, dopo una battaglia di due ore e mezza, all'indiano Ramkumar Ramanathan, n.185 della classifica mondiale. Quest'ultimo, quindi, ottiene la prima vittoria contro l'azzurro: negli altri tre precedenti aveva sempre perso.